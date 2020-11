Saúl Ñiguez rêve d'une grande soirée contre le Barça

L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone s'affrontent ce samedi pour la dixième journée de Liga, un match qui comptera, sauf surprise, Saúl Ñíguez parmi les 22 acteurs.

Le natif d'Elche a ressenti des problèmes physiques après le match nul contre Huesca (0-0) qui, bien qu'à première vue ne semblaient pas graves, lui ont fait manquer cinq matches de l'équipe rouge et blanche : le Celta, le Real Betis et Osasuna, en championnat, et le Bayern Munich et Salzbourg en Ligue des Champions.

Un mois plus tard, Saul Ñíguez a surmonté ses problèmes physiques et est revenu chez les Colchoneros pour la visite du Lokomotiv Moscou. Plus tard, il a participé à la réception de Cadix au Wanda Metropolitano. Cependant comme le rappelle le journal 'As', le milieu de terrain espagnol a été remarqué pour son manque de rythme.

Et ce samedi pourrait être le grand soir du milieu de terrain espagnol. Il apparaît toujours dans les grands matches, même devant le but, puisqu'il a marqué contre le Barça, le Real Madrid, Chelsea, le Bayern...

La saison dernière, Saul a permis à l'Atlético de prendre un point au Camp Nou (2-2) en inscrivant les deux buts de son équipe sur pénalty.

Cependant, les blaugranas semblent avoir pris la mesure de l'Atlético lorsque Saúl est sur le terrain. Comme le montrent les données de 'ProFootballD', il a affronté l'équipe catalane 21 fois en matchs officiels : deux victoires, cinq nuls et 14 défaites.

Une motivation de plus ? Ce samedi, Saúl fête ses 26 ans. Il n'y a pas de meilleur rendez-vous que celui au Wanda Metropolitano pour souffler les bougies, retrouver de bonnes sensations et... faire la fête après le match ?