Savic opte pour le "match après match"

L'Atlético de Madrid a obtenu ce jeudi 21 janvier une victoire compliquée contre Eibar 1-2 et a conforté sa place de leader en Liga qui, journée après journée, devient de plus en plus rouge et blanche.

Après le match, le défenseur Stefan Savic a analysé la performance de l'équipe de Cholo Simeone à Ipurua. Le Balkan a souligné le travail de l'équipe à chaque match et a fait remarquer que c'est la voie à suivre pour obtenir des titres.

"C'est un match difficile, sur un terrain difficile comme toujours ici, il y avait beaucoup de vent et ce n'était pas facile de jouer. Ce sont trois points très importants qui nous donnent un peu de répit en Liga, mais dans trois jours, il y aura un autre match très important contre Valence", a-t-il expliqué.

De même, malgré l'avance de l'équipe du Wanda Metropolitano en tête du classement et son énorme avantage sur le Real Madrid et le FC Barcelone, le Monténégrin ne crie pas victoire trop vite et insiste sur le fait qu'il faut maintenir cette philosophie.

"Nous devons continuer comme nous l'avons fait jusqu'à présent, match après match, ce qui mène à des résultats, nous n'avons pas à penser au-delà de Valence. Si l'équipe joue comme ça, nous pouvons aller loin cette saison", a-t-il déclaré.