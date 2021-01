Saviez-vous qu'il existait un Athletic Madrid et un Atlético Bilbao ?

L'Atletico de Madrid et l'Athletic Bilbao s'affrontent en Liga ce samedi. Si de nos jours les Colchoneros font partie des meilleures équipes, déjà à l'aube du sport en Espagne, qui a été, comme dans tant d'autres pays, introduit par les Anglais, c'est Bilbao qui se targue d'être le berceau et la capitale du football. Mais les deux Athlètic, séparés aujourd'hui par leur orthographe et la distance géographique, partagent plus de choses en commun qu'on ne pourrait l'imaginer.

L'investisseur britannique Hugh Matheson a commencé par acheter une mine de cuivre à Rio Tinto, en Andalousie, et c'est précisément l'exploitation minière qui a amené le jeu au nord, plus précisément à Bilbao, où il a pris racine. L'Athletic a été fondé par des travailleurs anglais et un groupe d'étudiants qui avaient suivi des cours en Angleterre. La règle de n'avoir que des basques dans l'équipe a été rapidement mise en place mais l'emblème est resté anglophile, notamment lors du choix des entraîneurs. Il a commencé par adopter un style écossais plus lent, mais allait bientôt devenir une équipe très énergique, avec de longues passes et jouant en contre.

L'Athletic Clube Sucursal de Madrid a été fondé en 1903 par trois étudiants basques qui vivaient dans la capitale en tant qu'affilié de l'Athletic Bilbao. Un an plus tard, des membres dissidents du Real Madrid sont partis, et c'est en 1939 que la fusion avec les forces aériennes, l'Aviación Nacional a lieu, constituée par des éléments de l'armée de l'air pendant la guerre civile, formant l'Athletic Aviación de Madrid. Une chose que le club a beaucoup contesté. Il y a une rupture avec les idéaux basques et commence à représenter la nouvelle direction militaire du pays, ce que personne ne souhaitait.

En 1941, Franco, dictateur d'Espagne, a interdit aux clubs d'avoir des noms étrangers et l'Athletic Aviación de Madrid a changé son nom en Atlético Aviación de Madrid. Six ans plus tard, l'association militaire a été supprimée, qui a gagné le nom actuel: Club Atlético Madrid. L'Athletic est resté avec le nom d'Atlético de Bilbao, mais en 1977, quatre ans après la mort du dictateur et avec la fin de son régime, la décision est revenue à la désignation d'origine : l'Athletic Bilbao.