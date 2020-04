Saviola : "Lautaro Martinez est parfait pour le Barça"

L'ancien attaquant de Barcelone Javier Saviola n'a aucun doute sur la qualité de l'Intériste Lautaro Martinez, ni sur les capacités de ce dernier à s’intégrer à la formation de Quique Setién.

Le Barça cherche actuellement à s’approprier les services de l'attaquant de l'Inter Milan.

Et Saviola dit au quotidien 'AS' : "Lautaro est l'un des meilleurs attaquants aujourd'hui. Je l'apprécie vraiment pour la façon dont il voit le football. C'est un jeune attaquant qui cherche bien les espaces et qui comprend de façon phénoménale ce qu'est un finisseur".

"Il s'intégrerait parfaitement au Barça pour sa qualité et sa philosophie de jeu", a enchéri l’ancien joueur de l’AS Monaco.

"La première fois que je l'ai vu, je savais que c’était un footballeur fait pour un grand club. Je pense qu’il est parfait pour l’attaque du Barça", a conclu celui qui a porté les couleurs du Barça entre 2001 et 2004, inscrivant 49 buts en 123 rencontres.