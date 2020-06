Benjamin Stambouli prolongé ? "On verra bien"

Ancien joueur de Montpellier et du Paris Saint-Germain, Benjamin Stambouli avait pris la direction de l'Allemagne, en 2016. Après une seule saison au PSG, le Français s'était engagé en faveur du club de Schalke 04, fraîchement maintenu en Bundesliga. Néanmoins, l'aventure Outre-Rhin semble toucher à sa fin pour l'ancien milieu de terrain, repositionné au poste de défenseur central. Apparu à seulement 9 reprises cette saison, il ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

Et à la lecture des récentes déclarations de son directeur sportif Jochen Schneider, si une prolongation n'est pas à exclure, celle-ci devra probablement s'accompagner d'un salaire à la baisse. "Une prolongation de Benjamin Stambouli ? On verra bien. Les deux parties discutent encore. Quelles sont les chances ? Je dirais qu'elles sont grandes, je l'espère. Nous verrons. La situation est difficile pour nous économiquement", a-t-il déclaré au micro de Sky, en Allemagne.

"Nous jouons dans des stades vides, c'est de l'argent qui manque à la fin de la journée. Nous devons aussi être prudents. Nous ne pouvons pas vivre trop longtemps au-dessus de nos moyens. Là, je ressens une extrême responsabilité pour le club et son avenir à moyen et court terme. Généralement, nous ne dépensons pas plus d'argent que nous n'en gagnons", a ensuite ajouté le dirigeant. Un moyen de se dédouaner en cas d'échec dans les négociations contractuelles ?