Schalke 04 reprend l'entraînement

Le football est un sport où il y a souvent du contact, néanmoins, Schalke 04 a mis en pratique un entraînement avec des mesures de distanciation sociale (1,50 m entre chaque personne) en raison du coronavirus. Les caméras d''Omnisport' ont capturé certaines des images les plus frappantes.

Pour rappel, la Bundesliga a suspendu tous les matches jusqu'au 30 avril.

