Schalke demande au Barça de prolonger le prêt de Miranda

Schalke 04 est en difficulté depuis la reprise de la Bundesliga, qui avait été suspendue pendant la pandémie mondiale liée au Covid-19. Le formation allemande a en effet perdu tous ses matches.

Mais pendant la crise, des joueurs échappent aux critiques. Jean-Clair Todibo, par exemple, avait été l'auteur d'une belle boulette samedi.

Juan Miranda lui, reçoit toujours les éloges des supporters et le club est satisfait de lui. Le joueur formé au Barça est prêté cette saison par le club blaugrana et pourrait rester en Allemagne une saison de plus, suite à une demande de Schalke.

Et pourtant, Miranda a mis du temps à s'adapter, notamment à cette nouvelle culture, mais il semblerait que le jeune joueur se sente désormais combler en Bundesliga.

Il ne reste plus qu'à attendre la décision du FC Barcelone, qui décidera ou non de le prêter une nouvelle année.