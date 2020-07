Schneiderlin explique son choix de signer à Nice

L'OGC Nice est sans aucun doute le club qui s'est montré le plus actif en ce début de mercato estival pour recruter des joueurs tels que Morgan Schneiderlin ou Amine Gouiri.

Le premier a rejoint la France pour la première fois depuis 2008, lui qui avait vécu plusieurs aventures en Premier League avec Southampton, Manchester United puis Everton.

Dans une interview pour 'Nice Matin', le joueur s'est confié sur le choix de l'OGC Nice : "Ma femme ne voulait pas revenir en France, c’est la vérité. Je ne viens pas pour la Côte d’Azur, le soleil et une belle vue chaque matin au réveil. J’ai vécu plusieurs années à Manchester où il pleut tout le temps. Ça ne m’a jamais fait peur. Le critère numéro un est sportif."

"Ça fait quelques années que des clubs français essaient de me faire revenir. Mais ça ne m’emballait pas plus que ça de rentrer en France. La mentalité anglaise, la façon de concevoir le foot, j’adorais ça. La Premier League, c’est le top", a-t-il continué.

"En début d’année, mon agent me parle de contacts avec Nice et me dit de réfléchir tranquillement. J’ai laissé mûrir la chose dans ma tête. Il y a eu la crise du coronavirus, etc. À un certain moment, j’ai été prêt à écouter. Le contact que j’ai eu avec Julien Fournier et le coach a été excellent. Ils m’ont séduit", ajoute l'international français.