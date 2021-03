Schillaci : "Cristiano s'en ira et ne mettra pas longtemps à trouver une nouvelle équipe"

Ces derniers jours, l'avenir de Cristiano Ronaldo a beaucoup fait parler. Le Portugais pourrait quitter la Juve et Salvatore Schillaci, un ancien joueur de la Juventus et ancien international italien, s'est s'exprimé à ce sujet.

Schillaci pense que CR7 va quitter la Juventus sous peu. "Je ne sais pas si on lui proposera une prolongation, mais ce sera sa dernière année à la Juve."

"Je suis sûr qu'il n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour trouver une nouvelle équipe. Les critiques qu'il a reçues après l'élimination en Ligue des champions étaient excessives, c'est le meilleur attaquant du monde", a poursuivi Schillaci aux micros de 'La Gazzetta dello Sport'.

Le Turinois pense que la Juve a sous-estimé Porto : "Cristiano donnera tout pour lui et pour le club et prouvera que Porto n'a été qu'une petite erreur", a insisté l'ancien joueur, qui a donné son avis sur l'issue de la Serie A : "L'Inter gagnera et la Juventus sera deuxième et se battra jusqu'au bout. L'année n'a pas été facile".