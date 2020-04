"Manchester United n'a pas besoin d'un autre coach"

Peter Schmeichel estime qu'Ole Gunnar Solskjaer a prouvé qu'il était le bon manager pour faire avancer Manchester United.

Le duo a remporté ensemble la Ligue des champions ensemble lors de la saison triple de 1998-1999 d'United et Schmeichel pense que les Red Devils sont de retour sur la voie d'un succès majeur.

Depuis la retraite d'Alex Ferguson en 2013, le club a souvent eu du mal à suivre le rythme de ses rivaux de Premier League, et il y a eu des difficultés jmportantes au début de cette campagne. Solskjaer était sous pression, mais un regain de forme depuis le début de l'année a atténué la pression sur le Norvégien, qui a fait venir Bruno Fernandes du Sporting CP en janvier.

La saison est suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, mais United était auparavant revenu en force pour une place dans le Top 4 et restait aussi engagé en FA Cup. L'ancien portier scandinave a déclaré: "Je pense que Ole a été absolument fantastique. Je croise les doigts pour que tout le monde au sein du board et des propriétaires voient la même chose, qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont et ne voient pas la nécessité de changer pour un autre manager."

Schmeichel, s'est exprimé lors d'une session de questions-réponses sur Instagram, a rejeté l'idée que United avait besoin d'un autre entraineur. "Nous avons un grand manager, a déclaré Schmeichel. Ole Gunnar Solskjaer est l'un des plus grands noms de l'histoire de Manchester United, nous n'avons donc besoin de personne d'autre. Ole les avait vraiment bien relancés. Il y avait 11 matchs sans défaite, avant que tout ne soit fermé. Et c'est bien dommage, parce que le travail qu'Ole faisait c'est vraiment un travail incroyable."