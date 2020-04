Scolari rÃ©vÃ¨le qu'Anelka et Drogba l'ont "virÃ©" de Chelsea

Luis Felipe Scolari est arrivé à Chelsea en 2008 après avoir connu le succès avec le Brésil et le Portugal. Cependant, le technicien brésilien ne sera resté que sept petits mois à Londres. 12 ans plus tard, il révèle la vraie raison de son départ.

Pour Felipao, son départ est lié à une blessure de Didier Drogba. "Notre département médical voulaient que nous laissions Drogba se remettre de sa blessure à Cannes, en plein été. Et moi je voulais qu'il reste à Londres. Moi aussi j'aimerais aller à Cannes et y rester un mois ou deux, et profiter", a raconté le Brésilien.

A son retour, les problèmes d'adaptation ont soudainement grandi. "J'ai essayé d'adapter l'équipe pour que lui et Anelka puisse jouer ensemble. Nous avons eu une réunion et Anelka a déclaré : 'Je joue seulement à un poste, celui de numéro 9'. C'était un manque de respect, de conciliation pour qu'il puisse jouer avec Drogba. Les deux étaient excellents, mais l'un des deux devait jouer à un autre poste pour aider en défense lorsque l'on perdait le ballon".

Après cela, "les choses ont changé et ils m'ont viré", a déclaré Scolari. "Des années plus tard, j'en ai ouvertement parlé aved Drogba. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de mauvaises intentions, mais c'est arrivé et j'ai perdu une des grandes opportunités de ma vie", a regretté le coach brésilien.