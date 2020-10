Seedorf : "Ce serait un grand honneur de voir Ronaldo égaler mon record"

Clarence Seedorf est, à ce jour, le seul footballeur à avoir remporté la Ligue des champions avec trois clubs différents, notamment avec l'Ajax, l'AC Milan et le Real Madrid. Cristiano Ronaldo, qui l'a déjà soulevée avec Manchester United et le Real, pourrait égaler ce record en cas de succès avec la Juventus.

Interrogé sur ce fait par 'Goal', le Néerlandais s'est dit flatté si le Portugais parviendrait un jour à égaler son record : "Ce serait un grand honneur et un plaisir de voir Ronaldo égaler mon record. Je serai toujours le premier et cela ne changera pas. Mais les records sont établis pour être égalés ou battus", a-t-il commencé.

Avant d'évoquer le football actuel : "La question est de savoir si les joueurs de la prochaine génération seront capable d'atteindre les niveaux de Messi et Ronaldo. J'aimerais bien voir ça, parce que Ronaldo et Messi le démontrent depuis 12 ans. C'est une question de performance et de travail constant. Ronaldo s'est montré à ce niveau au fil des ans. C'est une question de mentalité, de motivation et de dynamisme, comme l'ont les champions."