"Selon moi, Lautaro au Barça, c'est bouclé"

Ces derniers jours, l'accord FC Barcelone-Lautaro Martinez a été révélé. L'Inter recevrait les 111 millions de sa clause libératoire. Carlos Pablo a parlé sur 'Radio Del Plata' et analysé l'avenir de son ancien joueur.

"Nous avons de grandes attentes concernant Lautaro Martinez. C'est une situation peu habituelle et extraordinaire pour nous. Ma sensation, c'est que c'est pratiquement bouclé, mais je ne pense pas qu'ils le disent maintenant. Ils attendront peut-être le début du championnat", a déclaré Carlos Pablo, dont le club touchera une somme pour la vente du joueur argentin.

De fait, ils créeront une école avec l'argent du transfert de Lautaro. "Nous aurons 20% de la plus-value qu'à le Racing, qui a été fixée dans un accord avec Victor Blanco lors de la vente à l'Inter".

"J'ai parlé il y a dix jours avec lui et à aucun moment je n'ai abordé le sujet, je respecte beaucoup la tranquilité du joueur. Mais la vérité c'est que j'ai des amis en Espagne et on me dit qu'on ne parle que de cela. Si tu réfléchis aux joueurs envisagés par le Barça, quelle équipe ils vont créer !", a affirmé le président de Liniers de Bahia Blanca.