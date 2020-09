Pour Le Graët, "le racisme dans le foot n'existe pas ou peu"

"Sur un match, il peut y avoir des écarts, mais dans l'ensemble, on a moins de 1% de difficultés. Il y en a eu mais vous savez, quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport et dans le foot en particulier, n'existe pas, ou peu", a estimé le président de la FFF, qui s'exprimait deux jours après le match PSG-OM et l'incident entre Neymar et Alvaro Gonzalez.

Le Brésilien a accusé l'Espagnol de lui avoir adressé des propos racistes pendant la rencontre gagnée par l'OM (1-0). Interrogé sur cette affaire, Noël Le Graët a répondu qu'il "ne savait pas" ce qu'avait dit Neymar. "Je n'ai pas écouté", a-t-il déclaré.

Le dirigeant du foot français a regretté le comportement des joueurs des deux équipes qui "n'a pas été exemplaire, surtout à la fin". "C'est dommage car c'est le match attendu par toute la France. Ils n'ont pas su garder leur calme ni donner le spectacle qu'attendaient ceux qui avaient la chance de voir les images", a-t-il dit.