Selon Scholes, De Gea pourrait bien perdre sa place de nº1

Le débat est lancé : Dean Herderson ou David de Gea ? Il n'y a qu'une place de titulaire dans les buts de Manchester United et de plus en plus de personnes prennent part aux discussions.

L'ancien joueur Paul Scholes, préfère l'Anglais malgré son erreur contre Milan : "C'était son deuxième ou troisième match. Il lui faut plus de temps pour montrer de quoi il est capable. Il a la possibilité de jouer quatre ou cinq semaines et de faire en sorte que l'entraîneur laisse De Gea de côté, mais maintenant il a ouvert une nouvelle porte".

"Ils doivent lui dire de ne pas s'inquiéter et le mettre en confiance. Il doit être embêté. Ce n'est pas une erreur honteuse, mais c'est une erreur. Pour les gardiens de but, la concentration doit être de mise pendant 93 minutes. C'est une erreur et on ne peut pas en vouloir à United", a-t-il ajouté sur 'BT Sports'.

Scholes a également rappelé que l'Espagnol n'était plus à Old Trafford : "J'aime De Gea. Il a été très bon pendant des années, mais lors du match contre Everton, il a concédé deux buts qu'il n'aurait pas dû prendre et j'ai pensé qu'il était temps de changer. À l'occasion du derby, Henderson m'a inspiré plus de confiance".

"Pas seulement pour United, s'il fait de bonnes prestations, pour moi il devrait également être titulaire avec la sélection anglaise. Les prochaines semaines sont cruciales et marqueront l'avenir de David. Je ne pense pas qu'il veuille rester pour être numéro deux. Aucun des deux ne le veut. C'est pourquoi Henderson Dean doit saisir cette opportunité et faire tout ce qu'il peut pour rester", a-t-il ajouté.