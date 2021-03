Ronald Koeman restera sur le banc du Barça

Les dernières prestations du FC Barcelone ont convaincu Joan Laporta que Ronald Koeman est l'entraineur qu'il lui faut. Selon 'TV3', le Néerlandais restera sur le banc du club 'blaugrana' la saison prochaine.

C'est, en tout cas, la conclusion que le média catalan a tirée après la réunion qui s'est tenue cet après-midi dans la capitale catalane. Le président du FC Barcelone et son entraineur se sont entretenus à propos de la situation de l'équipe. Il semblerait que Koeman reste au Barça jusqu'au 30 juin 2022, jour d'expiration de son contrat.

Ce matin, Koeman a assisté à une première réunion avec le vice-président sportif Rafael Yuste, Ramón Planes et le conseiller de Laporta, Enric Masip, et leur a fait part de sa confiance. Malgré l'élimination en Ligue des champions, le sentiment est que l'entraîneur est revenu pour rendre l'équipe compétitive et qu'il construit une nouvelle identité.

Après cette réunion, Ronald Koeman s'est rendu au Camp Nou pour s'entetenir avec Mateu Alemany, le directeur sportif, et le secrétaire Ramón Planes. Tous les membres cités précédemment ont fait part de leur satisfaction à l'entraineur et ont confirmé qu'ils comptaient sur lui pour la saison prochaine.