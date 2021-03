Semaine clÃ© Ã  venir pour le Real Madrid

Ce lundi la Real Sociedad et dimanche l'Atlético. C'est ainsi que la semaine se profile pour le Real Madrid, qui a deux matches de championnat exigeants devant lui.

La première aura lieu au Di Stéfano, où les hommes de Zidane accueillent l'équipe de Saint-Sébastien pour la 25e journée de match (21h00). L'objectif est de prendre trois points essentiels avant de penser au derby.

Malgré les circonstances, l'équipe a tout gagné en février et veut prolonger cette belle série en mars. Le Real Madrid est à la recherche de sa 6e victoire consécutive et, pour y parvenir, il sera essentiel de maintenir la solidité défensive démontrée lors des 4 derniers matches, au cours desquels Courtois n'a pas encaisé un seul but. Une statistique qui en dit long sur la forme de l'équipe en ce moment.

"La Real se débrouille bien, mais on joue à domicile et on veut continuer à gagner", a déclaré Zidane en conférence de presse d'avant-match. L'entraîneur retrouve Marcelo, Valverde, Odriozola et Rodrygo dans une équipe composée de 21 joueurs. Parmi eux figurent Casemiro, qui, après avoir marqué la dernière fois, a égalé son meilleur score en Liga, et Kroos, le meilleur passeur de l'équipe.

L'adversaire

La menace offensive de la Real Sociedad a deux noms : Isak et Oyarzabal. L'attaquant suédois est dans une bonne dynamique, ayant marqué lors des 6 derniers matchs et est le "pichichi" de son équipe avec 12 buts. Son coéquipier en attaque n'est pas loin derrière et a déjà marqué 10 buts. Les Basques, qui sont 5es et luttent pour accéder à la Ligue des champions, arrivent au Di Stéfano après avoir remporté leurs 3 derniers matchs de championnat contre Cadix, Getafe et Alavés.