Sentiments partagÃ©s pour Villas-Boas

L'Olympique de Marseille retrouve la Ligue des champions cette saison. Le club marseillais est dans le groupe de Manchester United, l'Olympiakos et le FC Porto. Le club portugais est l'ancienne formation du coach marseillais, André Villas Boas.

"J’espère qu’on pourra porter l’OM en 8e de finale. Il y a un mélange de tristesse et de joie aussi parce que je tombe sur mon club de cœur, Porto, ça va être dur de rentrer à la maison, chez moi, avec un autre club. On a des grosses aspirations, on veut bien faire, les joueurs sont très motivés, c’est un plaisir d’être en Ligue des Champions, avec des clubs de ce niveau et une histoire très forte dans cette compétition"