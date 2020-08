Sepp Blatter tacle Neymar et Mbappé

Intérrogé ce vendredi matin sur Europe 1, l'ancien patron de la FIFA, Sepp Blatter, s'est exprimé et a donné son avis sur la finale entre le PSG et le Bayern Munich. Ce dernier était plutôt déçu des deux stars parisiennes : Neymar et Mbappé.

"Je pense que le PSG s’appuie sur ses deux grandes vedettes. Mais cette fois-ci, ses deux grandes vedettes… c’était pas nécessairement ce que l’on attendait, surtout de la part de Neymar." avant de donner son avis sur la performance de Kylian Mbappé : "À la première mi-temps, juste avant la mi-temps (à la 44e minute, ndlr), Mbappé sur son pied droit… ce ballon à neuf, dix mètres, moi je l’aurais mis dans les filets !"