Sept cas positifs au coronavirus Ã  Barcelone en mai

La radio catalane a lâché une bombe dans la nuit en annonçant que le FC Barcelone aurait détecté jusqu'à sept cas positifs lors des premiers tests de dépistage du Covid-19 réalisés au début de la pandémie

L'information de 'RAC1' assure que les tests ont été réalisés au début de la pandémie et qu'il s'agissait d'une prise de sang, qui a permis de détecter cinq joueurs et deux membres du staff positifs.

Une version qui surprend alors que le club catalan comme la Liga ont affirmé n'avoir eu aucun cas positif lors des tests qui ont été effectués. Tous les positifs étaient en revanche aymptomatiques.

Les personnes touchées ont pu retourner chez eux. Après deux mois de confinement, tous sont en bonne santé aujourd'hui et ont pu prendre part à l'entraînement dès la reprise après la quarantaine.

La source citée rapporte que les services médicaux du club seraient inquiets quant au possible risque de blessure plus élevé des cinq joueurs en question après avoir été touchés par le virus.

Plus tard, 'AS' a annoncé que c'est la Liga qui aurait décidé de ne pas communiquer les faits publiquement, et qui aurait dit au Barça qu'il n'y avait aucun positif, les cas étant asymptomatiques. Les tests auraient été fait en présence de médecins de la Liga et non du club blaugrana.

Le club catalan continue de préparer son retour alors que les joueurs de Quique Setién affronteront Majorque le 13 juin prochain, à 22 heures.