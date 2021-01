Sept clubs sur Alaba !

eyJrZXkiOiJmdzVESlp6cSIsInAiOiJiZXNvY2NlciIsInBsIjoiIn0

À une époque compliquée par le fléau de la COVID-19 dans les caisses des clubs, pouvoir signer un joueur du poids de David Alaba et à coût zéro est une aubaine pour les géants d'Europe. Le Bayern Munich, qui n'a pas renouvelé son contrat, va perdre un joueur important en juin, et de plus en plus de clubs cherchent maintenant à s'attacher les services du défenseur.

À 28 ans, avec la polyvalence et l'expérience qui le caractérisent, Alaba intéresse jusqu'à sept équipes, comme le souligne le 'AS' en couverture. À partir de maintenant commence une course pour convaincre le joueur ... et un seul club y parviendra.

Le quotidien cité assure que le Real Madrid a été le premier à se distinguer : le club merengue a proposé un contrat de 4 ans et un salaire d'environ 11 millions d'euros. Deux de moins que ce que le joueur exige. Pour l'instant, les positions sont encore très éloignées.

Par conséquent, Alaba ne ferme pas les portes et est ouvert à d'autres offres. "City atteint 14 millions, hors bonus et commissions. Presque deux fois plus que Madrid", auraient dit des sources proches de la négociation à 'AS'.

D'autres clubs comme Liverpool, Manchester United, le Paris Saint-Germain et Chelsea sont en embuscade derrière. Ils ne se sont pas encore lancés mais ont montré des positions proches. Ils restent dans la lutte.

Le Barça est dans une situation un peu plus compliquée. Avec Eric García pour l'avenir, il semble difficile d'intégrer le salaire de l'Autrichien dans les comptes, mais les Blaugranas ne veulent pas se laisser distancer dans la lutte, du moins pour l'instant.

Après une saison à Munich au cours de laquelle il continue d'être important avec Flick (24 matches dont 22 en tant que titulaire) Alaba devra faire ses valises en juin pour sa nouvelle destination. Il ne lui reste qu'à décider...