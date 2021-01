Sept joueurs de l'Athletic ont dÃ©jÃ  gagnÃ© la Supercoupe

Óscar de Marcos, Mikel Balenziaga, Iñigo Lekue, Ibai Gómez, Iker Muniain, Iñaki Williams et Iago Herrerín savent très bien ce que cela fait de gagner la Supercoupe. Tous faisaient partie de l'équipe qui a remporté le dernier titre officiel de l'Athletic lors d'une double finale, que l'équipe d'Ernesto Valverde de l'époque a entamée à San Mamés avec une spectaculaire victoire 4-0.

De Marcos et Balenziaga, qui ont tous deux débuté en demi-finale contre le Real Madrid et qui seront probablement de nouveau titulaire à La Cartuja, ont disputé l'intégralité du match, l'aller et le retour, qui s'est terminé par un match nul 1-1 au Camp Nou.

De plus, Lekue a joué les dernières minutes à l'allée, Herrerín était le gardien remplaçant lors des deux matches et Ibai ne faisait pas partie des 18 joueurs convoqués par les "Txingurri" pour les deux rencontres.

Une grave blessure au genou en avril a ensuite empêché Iker Muniain de participer à cette finale. En tant que capitaine actuel, il prendrait la relève de Carlos Gurpegui pour soulever le trophée.

Williams, blessé lors d'un match amical de pré-saison à Boise, aux États-Unis, n'avait pas pu jouer non plus.

Raúl Garcia, qui a marqué les deux buts en demi-finale contre le Real Madrid, faisait également partie de l'équipe basque cette année-là, bien que le joueur né en Navarre soit arrivé à l'Athletic depuis l'Atlético de Madrid deux semaines après avoir scellé le titre le 17 août 2015.