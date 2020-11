'SER' : Accord de principe entre le Real Madrid et Ramos

C'est sans doute l'une des principales préoccupations des fans madrilènes en ce moment, la prolongation de leur capitaine au sein du club de la Maison Blanche.

Alors qu'un accord semblait tout trouvé et que sa signature ne devait être qu'une question de temps, ces dernières semaines ont vu la rumeur PSG s'immiscer dans ce long processus de prolongation venant perturber le projet mais surtout, faisant douter plus d'un Merengue quant à l'avenir de l'Espagnol.

Toutefois, comme le rapporte le célèbre animateur de radio espagnol, Manu Carreño, au cours d'une émission sur la 'Cadena SER, il existerait déjà un accord de principe entre Ramos et le Real Madrid.

Et les négociations se tiendraient entre deux hommes seulement, le principal intérressé, Sergio Ramos et Florentino Pérez, président du club. Il ne resterait plus que quelques détails, notamment d'ordre économique à régler pour finaliser le contrat.

La source mentionnée précise que, si tout se déroule correctement, le Madrilène renouvellera son contrat avec Madrid pour deux saisons supplémentaires, et continuera donc à porter la tunique blanche, au moins jusqu'à ses 37 ans.

Toujours selon la même source, l'idée serait, pour la direction madrilène, de pouvoir en faire l'annonce officielle avant la fin de l'année.