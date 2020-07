Serge Aurier, titulaire face à Newcastle, 2 jours après la mort de son frère

José Mourinho lui avait laissé le choix. Comme le rapportait le 'Telegraph', l'entraîneur portugais devait s'entretenir avec Serge Aurier pour savoir s'il souhaitait ou non être du déplacement face à Newcastle ce mercredi (19h), comptant pour la 36e journée de Premier League.

L'ancien joueur parisien est finalement bien présent, et même titulaire au sein de la formation des Spurs. Et ce, malgré la douleur et le deuil, deux jours après le meurtre de son petit frère, tué par balle lundi à Toulouse.

Christopher Aurier jouait également au football, mais à un niveau amateur, en étant licencié au Toulouse Rodéo (5e division). Agé de 26 ans, il a été touché par une balle sur une zone industrielle, en périphérie de Toulouse, lundi matin. Il est décédé en arrivant à l'hôpital.