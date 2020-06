Sergiño Dest dans le viseur du PSG

Maintenant que le Paris Saint-Germain a réussi à boucler le transfert définitif de Mauro Icardi pour les quatre prochaines années, le club va pouvoir se concentrer sur d'autres tâches.

Leonardo va devoir faire venir deux défenseurs latéraux pour remplacer Thomas Meunier et Layvin Kurzawa qui sont sur le départ, et Alex Telles pourrait bien être l'élu pour le côté gauche.

Ce dimanche, 'France Football' a confirmé l'intérêt du club parisien pour un jeune défenseur latéral droit, l'international américain de l'Ajax Amsterdam : Sergiño Dest.

Âgé de 19 ans, le jeune défenseur est l'un des plus prisés actuellement à son poste, et a notamment fait l'objet de rumeurs concernant un intérêt du FC Barcelone et d'Arsenal.

Le média français rapporte que le PSG suivrait bien la piste du latéral droit, et aurait établi des contacts avec l'entourage de Dest, qui serait intéressé par le projet proposé par la direction parisienne.