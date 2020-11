Sergino Dest, son rêve barcelonais et ses ambitions pour la sélection

Sergino Dest est arrivé cet été au FC Barcelone pour remplacer Nelson Semedo, parti à Wolverampton. Pour 'ESPN', il est revenu sur ses premières apparitions catalanes, en plein rassemblement avec la sélection américaine.

"Je me sens extrêment bien! Mon rêve s'est réalisé, je joue à Barcelone, et je pense avoir plutôt réussi mes débuts. Nous avons malheureusement perdu le Clasico, mais j'ai fait un bon match contre Séville."

"Mais ce n'est que le début, j'espère pouvoir accomplir de grandes choses dans ce club et grandir en tant que footballeur."

"Tout le monde veut jouer un jour une Coupe du Monde, et c'est aussi le cas pour nous les Américains. On veut se qualifier et aller loin. Je pense que notre génération à le potentiel pour faire de grandes choses."