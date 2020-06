Sergio AgÃ¼ero opÃ©rÃ© plus tÃ´t que prÃ©vu

Sergio Agüero a été opéré ce mercredi matin par le docteur Cugat à Barcelone, après sa rupture du ménisque, qui s'est produite lors de la rencontre de lundi soir contre Burnley.

Le joueur n'a pas perdu de temps et a été opéré plus tôt que prévu. Selon les dernières informations de 'Mundo Deportivo', l'intervention était initialement prévue pour vendredi.

"Tout s'est bien passé et je commencerais bientôt le processus de récupération. Merci beaucoup au docteur Cugat et à son équipe, ainsi qu'a vous pour le soutien", a publié Agüero sur les réseaux sociaux.

