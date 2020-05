Sergio Agüero rejoint le Championnat virtuel de F1

Sergio Agüero et Alex Albon, tous deux appartenant à la marque PUMA, formeront une équipe dans le Grand Prix d'Espagne de F1 virtuel qui se déroulera dans la version virtuelle du Circuit de Barcelona-Catalunya et qui sera retransmis par la chaîne officielle de Formule 1 sur YouTube.

Le pilote, Albon, qui a remporté le dernier GP virtuel à Interlagos, a qualifié l'Argentin de "machine à buts", il est donc sûr qu'ils formeront une "bonne équipe".

Pour sa part, Agüero a déclaré que la course automobile est l'une de ses grandes passions et il est très heureux d'accepter l'invitation de PUMA et d'Aston Martin Red Bull Racing au Grand Prix virtuel d'Espagne.