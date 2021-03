Sergio Oliveira, du FC Nantes à héros de Porto

Sergio Oliveira a inscrit un doublé ce mardi face à la Juventus et devient ainsi le héros d'une soirée en éliminant le club italien (3-2).

Néanmoins, l'international portugais n'a pas toujours fait figure de leader notamment lors de son passage au FC Nantes en 2017 en jouant que 109 minutes de Ligue 1. Remplaçant anonyme chez les Canaris et souvent blessé, Serrgio Oliveira retrouve un second souffle à Porto où il est vice-capitaine.

Auteur du but victorieux face à la Vieille Dame sur coup franc, ce dernier a expliqué que tout était calculé : "On a travaillé ça à l’entraînement. On savait que si ça passait le mur, ça allait être but"