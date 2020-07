"Sergio Ramos est un joueur unique"

Six finales gagnées. Le Real Madrid continue sa route vers le titre de la Liga et a remporté un match très important pour Getafe, pour prendre quatre points d'avance sur le Barça. Une bonne nouvelle qui a rendu Zidane fier.

"Ce ne sont que trois points mais c'est très important, parce que nous devions gagner et nous l'avons fait. Il reste maintenant cinq finales et le plus important est de se reposer et de penser au prochain match", a commencé Zidane pour 'Movistar'.

Zidane en a profité pour encenser les performances de Ramos : "C'est notre capitaine. Sergio Ramos est un leader sur le terrain et en dehors. C'est un joueur unique et nous savons ce qu'il transmet à tous ses coéquipiers."

"Je suis donc heureux pour lui, pour ses buts. Chaque fois qu'il doit tirer un penalty, il le fait avec beaucoup de confiance. Il l'a fait à la 80e minute, après de gros efforts physiques, c'est incroyable", a ajouté l'entraîneur des Madrilènes.

"Nous devons être très heureux, nous avons fait un effort collectif phénoménal dans un match difficile, contre un adversaire qui nous a mis en difficulté, mais au final, avec patience et esprit d'équipe, nous avons remporté une victoire très importante pour nous", a-t-il souligné.