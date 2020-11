Sergio Ramos va s'exprimer lundi

Sergio Ramos pourrait ne plus être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le PSG est également à l'affût et se renseigne sur le joueur et son intention. Le capitaine du Real devrait s'exprimer sur la situation lundi. Le club espagnol souhaite le prolonger sans augmenter son salaire jusqu'à 2023 mais le joueur ne sait plus vraiment s'il doit accepter cette proposition ou partir dans un autre club.

En effet, 'AS' nous informe ce samedi que l'international espagnol et le président du Real Madrid, Florentino Perez, seront en réunion pour trouver un accord sur l'avenir du joueur. Par la suite, Sergio Ramos tiendra une conférence de presse pour donner sa décision et prévenir les supporters madrilènes de son intention.