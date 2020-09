Sergio Rico raconte son retour au PSG

Prêté la saison dernière par le FC Séville pour occuper le poste de doublure de Keylor Navas, Sergio Rico a parfaitement rempli son rôle. En fin de semaine dernière, le club de la capitale a officialisé le retour de Sergio Rico dans le cadre d'un transfert définitif. Le gardien de 27 ans a signé un contrat de quatre ans avec le champion de France en titre et va pouvoir poursuivre sa belle aventure dans la capitale française.

Dans une interview accordée au site officiel du club de la capitale, Sergio Rico n'a pas caché sa satisfaction d'être de retour au PSG : "Je suis très heureux, c'est une vraie fierté pour moi de continuer de jouer dans un club comme le Paris Saint-Germain et de côtoyer autant de grands joueurs. Nous avons vécu une saison incroyable, et je suis vraiment enchanté de pouvoir continuer à aider l'équipe à atteindre ses objectifs".

Je n'ai jamais caché mon bonheur d'être ici, et mon désir de poursuivre l'aventure. Nous avons discuté avec le club et Leonardo, j'ai une très bonne relation avec tout le monde au club, je m'entends très bien avec tous mes coéquipiers et les supporters m'ont toujours soutenu. Ce sont des choses qui comptent dans la vie d'un joueur, et ma famille se sent bien ici, c'est important pour moi", a ajouté le portier espagnol de 27 ans.

Sergio Rico a fait le bilan de sa première année dans la capitale française. Une saison très positive pour l'Espagnol : "C'était une saison formidable. J'ai pu jouer mon rôle, celui qui m'avait été confié, et tout cela était très positif. J'ai joué une dizaine de matches toutes compétitions confondues, et je crois avoir donné le maximum à chaque fois que j'en avais l'opportunité. Je suis fier de ce que nous avons montré la saison dernière".

Enfin, l'ancien du FC Séville est revenu sur le "Final 8" où il a joué sa partition : "C'était un moment très spécial. On est footballeur pour disputer ce genre de rencontres. C'était quelques-uns des matches les plus importants de ma vie, et de l'histoire du club. Et puis nous avons marqué l'histoire, en atteignant pour la première fois la finale de la Champions League. Ce sont des souvenirs qui resteront à vie ! Nous avons fait un grand match contre Leipzig. Nous étions forts, et nous avons su rester calme tout au long de la rencontre. Nous avons su gérer les temps forts et les termps faibles... c'est un match réussi de bout en bout dans tous les compartiments du jeu".