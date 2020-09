Sergi Roberto : "Je ne peux pas imaginer un Barça sans Messi"

Sergi Roberto, très critiqué par les supporters culés, n'a pas l'intention de quitter le Camp Nou cet été, a-t-il confié à 'RAC1'.

"Je n'ai pas songé à partir", a-t-il lancé, avant d'évoquer le match contre le Bayern en Ligue des champions. "Le match sera difficile à oublier. Nous avons eu le pire été possible. À la fin du match, nous ne voulions plus jouer au football."

Roberto est revenu sur le faux départ de Leo Messi : "Je pensais la même chose que tous les catalans, qu’il ne pouvait pas être vrai que Messi n’allait pas continuer avec nous. Je ne peux pas imaginer un Barca sans Leo et j’ai croisé les doigts pour qu’il reste. Je le vois très bien s’entraîner. C’est un joueur très professionnel et je ne doute pas qu’il donnera toujours 100% pour ce maillot et ce club", a-t-il indiqué.

L'international espagnol fait confiance en Ronald Koeman : "Nous travaillons très bien. Il [Koeman] dit clairement les choses aux joueurs et c’est bien pour l’équipe. Je fais entièrement confiance à l’entraîneur et aux joueurs."