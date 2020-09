Le président de la Fédération italienne veut introduire un "Final 8"

Le football se dirige-t-il vers la fin des championnats nationaux avec le format phase aller puis phase retour ? Hier, on apprenait que Gianni Infantino, le président de la FIFA, souhaitait « alléger » les calendriers des championnats nationaux en introduisant des matches à élimination directe afin de « tuer l'ennui ».

Et ce mercredi matin, Gabriele Gravina, le président de la FIGC, la Fédération italienne de football, déclare dans une interview au 'Corriere dello Sport', qu'il envisage de réformer la Serie A dont le championnat est systématiquement remporté par la Juventus depuis neuf ans : « Notre championnat risque de perdre son intérêt si en fin de saison, certaines équipes n'ont plus rien à jouer parce qu'elles sont sûres de descendre ou qu'elles ont déjà assuré le maintien ou une qualification européenne. Et un sport avec des matches sans intérêt n'a aucun sens. Je travaille donc pour une Serie A divisée en trois phases et qui s'achèverait avec un Final 8 pour décerner le titre de champion ».

Reste à savoir si les clubs italiens accepteront cette proposition.