Le président de la Lazio prêt à jouer le Scudetto contre la Juve sur un match

Le football pourrait reprendre ses droits en Italie, où une reprise de l'entraînement est programmée à partir du 4 mai. Cela ne va cependant pas de soi pour la reprise du championnat, sur laquelle est intervenu un freinage du ministre des sports Spadafora. Interviewé par 'La Repubblica', Claudio Lotito a expliqué ce qui pourrait arriver si les clubs de Serie A ne retournaient pas sur le terrain : le président de la Lazio est prêt à prendre toutes les précautions nécessaires.

"Il y a un risque que le système soit ruiné. Certains clubs préparent un document commun pour mettre à nu les risques qu'ils courent", a-t-il précisé avant de s'opposer à l'idée de voir des play-offs départager les prétendants au titre, parmi lesquels son équipe, deuxième à un point de la Juventus.

"Aujourd'hui, je suis à un point de la Juventus, et seulement en raison du Juve-Inter qui... Eh bien, vous l'avez vu. Mais à l'aller contre la Juve, j'ai gagné 3-1 et même à la Super Coupe, je les ai battus 3-1. Et nous devions encore jouer le match retour."

"Par souci d'équité, une équipe comme l'Inter, qui a 8 points de moins que nous, ou l'Atalanta, qui a 14 points de moins, vous me dites si elle doit être impliquée."

Le président se satisferait davantage d'un match unique contre les hommes de Maurizio Sarri pour déterminer le champion d'Italie 2019-20 : "Oui, je l'accepterais. Mais je ne me suis jamais posé la question. Nous sommes de toute façon pénalisés pour une partie. Nous avons fait un choix, pensant que nous ne pouvions pas la jouer sur trois fronts, nous avons sacrifié l'Europa League, car c'était la compétition la plus inconfortable en raison des horaires et des déplacements.

"Nous jouions donc une fois par semaine, tandis que les autres jouaient deux fois. Si nous jouions tous deux fois par semaine, nous perdrions un avantage. Mais je pense dans l'intérêt de 20 clubs."