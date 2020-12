L'Atalanta renverse la Roma

Huitième du classement avant le coup d'envoi avec un match en retard, l'Atalanta recevait ce dimanche l'AS Roma, quatrième.

Entre deux équipes qui visent l'Europe, et qui sont toutes les deux encore engagées sur la scène européenne (l'Atalanta en Ligue des champions, la Roma en Ligue Europa), ce duel s'annonçait prometteur. Et il le fût !

La Roma a loupé le coche

Dès la troisième minute de jeu, la Roma ouvrait le score par l'intermédiaire de son buteur vedette, Edin Dzeko, qui bénéficiait d'un centre en retrait de Mkhitaryan. Il s'agissait du cinquième but de la saison en Serie A pour le Bosnien tandis que Mkhitaryan délivrait sa sixième passe décisive.

La Roma dominait cette première période et manquait de peu le break dès la neuvième minute de jeu : après une sortie hasardeuse de Gollini, le portier bergamasque, Leonardo Spinazzola tentait un lob qui heurtait le poteau droit.

Dans les arrêts de jeu du premier acte, Gollini se ressaisissait en détournant avec brio un coup franc direct de Lorenzo Pellegrini.

L'entrée décisive d'Ilicic

Mécontent de ses joueurs, Gian Piero Gasperini (qui n'avait pas convoqué Papu Gomez), procédait à plusieurs changements à la pause : Romero et Pessina laissaient leur place à Palomino et Ilicic.

Et ce dernier allait totalement changer la face de la rencontre. Peu avant l'heure de jeu, il servait Zapata qui résistait à Smalling et déclenchait une lourde frappe qui heurtait la transversale avant de franchir la line (59e).

Onze minutes plus tard, Ilici, intenable, centrait et le portier romain, Antonio Mirante, manquait sa sortie, ce qui profitait à Gosens qui marquait de la tête.

La Roma sombrait puisqu'après une perte de balle de du Français Veretout, Luis Muriel, qui venait juste d'entrer en jeu pour l'Atalanta ajoutait un troisième but.

Et pour que la fête soit réussie, il ne manquait plus qu'un but d'Ilicic. Il arrivait à la 85e minute et de quelle manière : Ilicic se jouait d'Ibañez puis de Smalling avant d'ajuster Mirante d'une frappe astucieuse.

Avec ce succès l'Atalanta remonte à la septième place avec 21 points, à six points de la Juventus qui occupe la troisième place. Quant à la Roma, elle chute à la cinquième place et compte 24 points.