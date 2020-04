Après avoir été prêté à l'Atalanta Bergame par le FC Séville en début de saison, Simon Kjaer a de nouveau été envoyé en Italie lors du dernier mercato hivernal. De nouveau prêté, à l'AC Milan cette fois, l'ancien joueur du LOSC avait obtenu un statut de titulaire en défense centrale aux côtés de Romagnoli. Avant qu'une blessure ne l'éloigne des terrains. En pleine crise du coronavirus, le capitaine du Danemark s'est confié au 'Corriere dello Sport'. Et son objectif est clair : rester.

"Je me sens bien ici à Milan"

"Je vais bien maintenant, j'ai terminé le travail de rééducation et je suis prêt à recommencer à jouer quand il sera possible de reprendre le terrain", a-t-il confié, motivé. "Mon rêve est de rester à Milan. Mais il est difficile de penser maintenant à ce qui va se passer. Le moment venu, nous parlerons avec le club. Je dois mettre la pression maximale sur mon club pour le convaincre de faire de mon rachat une réalité. Je travaille même actuellement, pour m'améliorer non seulement physiquement mais aussi mentalement et rester à Milan", a ensuite ajouté l'expérimenté défenseur central, désormais âgé de 31 ans. Une motivation liée à la confiance accordée par son entraîneur.

En effet, Simon Kjaer se sent évidemment très attaché à Stefano Pioli, qui l'a immédiatement préféré à Musacchio. "Pioli m'a immédiatement donné confiance. Il m'a tout donné, il m'a beaucoup parlé. Il m'a demandé comment il était préférable de m'utiliser. Avec un tel technicien, c'était facile. Je n'ai pas peur de la pression de San Siro. J'ai été dans de nombreux clubs au cours de ma carrière, je me sens bien ici à Milan. J'ai l'habitude d'avoir des stimulis importants. Pour moi, il est naturel de jouer beaucoup. Pour moi, le football est cela. J'ai besoin d'une grande motivation pour m'entraîner au maximum et tout donner". L'opération séduction est lancée !