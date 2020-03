Setién demande aux supporters du Barça de rester chez eux

Face à la crise du coronavirus, le football est à l'arrêt et la majorité des clubs ont pris la décision de suspendre les séances d'entraînements jusqu'à nouvel ordre.

Le FC Barcelone a suivi le mouvement et l'entraîneur du club catalan, Quique Setién, a envoyé ce lundi un message aux supporters via le compte Twitter du club.

"Salut. Je suis là, assis sur le canapé, chez moi, même si j'aurais adoré pouvoir aller travailler ou à l'entraînement comme chaque jour. Aujourd'hui, nous avons des recommandations à suivre qui nous obligent à devenir responsables. Pense au risque, pour toi et pour les autres, et reste chez toi", a déclaré le manager.

L'objectif de ce dernier est de suivre les règles imposées par le gouvernement. Un message qui aura également un certain impact puisque le compte officiel du FC Barcelone est suivi par près de 15,1 millions personnes.

Rappelons que l'Espagne est actuellement en état d'urgence. La pandémie de coronavirus impact le football et les joueurs ne peuvent plus se rendre aux entraînements, et bien que la population espagnole puisse encore se rendre au travail, les pensionnaires de Liga préfèrent ne pas prendre de risques et éviter toutes contaminations.