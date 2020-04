Setién évoque la "chance" de l'Atlético contre Liverpool

Quique Setién et Diego Simeone jouent des football très différents. Mais souvent, ce sont les joueurs de Simeone qui ont remporté leurs matches contre ceux de Setién au fil des années.

À la fin du mois d'avril, le Barça et l'Atlético auraient dû s'affronter pour un match important en championnat. L'entraîneur du Barça s'est confié pour le 'Larguero' en Espagne à cette occasion.

Setién est revenu sur la qualification des Colchoneros en Ligue des champions mais a fait le choix d'évoquer la "chance" des Colchoneros à Anfield.

"Nous avons vu Liverpool contre l'Atlético et c'est vrai que l'Atlético a gagné les deux matches. Le premier était bien, mais l'Atlético a eu du mal au second et Liverpool a tiré 35-40 fois. La chance influence beaucoup", a assuré Setién.