Setien évoque les chances du Barça de signer Lautaro

L'entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, a déclaré qu'il n'était ni "pessimiste ni optimiste" quant à la possibilité de recruter l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez. L'attaquant argentin, 22 ans, est lié à un départ vers le géant de la Liga après avoir marqué 16 buts en 31 matches avec le club italien cette saison. Le FC Barcelone serait également intéressé à l'idée de ramener la star du Paris Saint-Germain, Neymar, au Camp Nou.

Quique Setién n'était pas sûr des chances du Barça de signer Martinez, tout en disant que la pandémie du coronavirus aura un impact sur les transferts : "Nous parlons de transferts, mais cette pandémie va conditionner beaucoup de choses. La situation des clubs sera économiquement compliquée, a-t-il déclaré dimanche à 'Onda Cero'. Je ne suis pas pessimiste ou optimiste avec Lautaro. J'aime la façon dont il joue, j'aime les grands footballeurs, mais je ne me fais aucune illusion."

"Si Messi n'était pas sûr de notre projet, peut-être qu'il partirait"

La saison de la Liga a été suspendue le mois dernier en raison de la pandémie de Coronavirus, le Barça détenant une avance de deux points sur le Real Madrid avec 11 matches à jouer avant le terme du championnat. Quique Setién, 61 ans, aimerait terminer la saison, même s'il a admis que ce serait difficile avec le Covid-19 qui a tué plus de 164 000 personnes dans le monde, le nombre de morts en Espagne dépassant 20 400.

"Quelques jours avant que Barcelone ne m'appelle, j'étais sur le point de partir pour entraîner en Egypte", a déclaré Setien à 'El Larguero' selon 'Marca'. J'aurais entraîné Barcelone gratuitement. Eh bien, peut-être pas gratuitement, mais dans presque toutes les circonstances".

L'ancien propriétaire du Pyramids FC, Turki Al-Sheikh, a déclaré que Setién avait déjà signé un contrat avec le club égyptien anonyme, qu'il était sur le point de posséder, et que l'Espagnol n'était qu'à trois jours de commencer à travailler, avant d'abandonner son transfert en Afrique. "Quique Setién était sur le point de venir en Égypte et de commencer à travailler dans les trois jours, mais il a reçu l'offre de Barcelone et je lui ai dit de ne pas refuser", a déclaré Al-Sheikh sur les réseaux sociaux. "C'est l'histoire et je ne vais pas vous dire le nom du club égyptien".