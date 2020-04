Setién, favorable au retour de Coutinho

Prêté depuis l'été dernier au Bayern Munich, le footballeur de 27 ans, Philippe Coutinho, figure sur les tablettes de plusieurs formations de Premier League.

"Je pense que cela fait partie du commentaire que je viens de faire sur le fait d'être un grand joueur. Je l'aime beaucoup, il est originaire de Barcelone", a confié l'entraîneur du FC Barcelone dans un entretien à 'RAC1'.

"Ils (ndlr, le Bayern Munich) devraient payer la clause ou offrir un montant adapté au club. Je compte sur lui pour qu'il soit ici au début de la prochaine saison. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, peut-être que je dois lui parler pour lui demander. C'est un grand joueur, sans aucun doute."

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Blaugrana, le joueur originaire de Rio de Janeiro a disputé 32 matches toutes compétitions confondues en 2019-20, pour 9 buts.

Mercredi, l'entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, a livré son sentiment sur la fin de saison pour 'TV3'.

"Terminer la Liga est anecdotique, nous sommes dans une situation très difficile pour tout le monde et ce qui me préoccupe vraiment aujourd'hui c'est que tout se solutionne vite, que nous puissions sortir et nous embrasser et surtout retrouver les anciens qui vivent cette situation encore plus intensément."