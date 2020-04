SetiÃ©n, son goÃ»t du beau football inspirÃ© des prÃ©ceptes de Cruyff

Le nouveau coach du Barça manque de références européennes, mais a gagné une notoriété depuis 20 ans en Espagne, avec notamment son excellente campagne 2017-2018 au Betis Séville et le beau jeu tourné vers l'offensive pratiqué par les Andalous cette année-là.

Quique Setién ne s’est jamais inquiété de la tactique … jusqu’à ce qu’il voie le FC Barcelone de Johan Cruyff pour la première fois.

C’est du moins ainsi que l’actuel entraîneur de l’équipe catalane l’a reconnu dans une conversation par visioconférence avec Ramiro Amarelle.

Par le biais de la chaîne 'Beach Soccer Worldwide', Setién a également reconnu que plus jeune, il était "très capricieux", qu’il a quitté l’école tôt et a commencé à travailler "à 13 ou 14 ans."

Dans le même entretien, Setién a reconnu que jusqu’à ce qu’il voit le Barça de Cruyff il ne s’est jamais "penché sur les tactiques". "Je sortais sur le terrain et je jouais", a-t-il admis.

"Quand j'ai vu l’équipe de Cruyff, jouer et jouer, et que j'étais sur le terrain et je me suis dis : "C’est ça. Ce que j’aime c’est ça, avoir le ballon.", a-t-il confié.

"C’est là que j’ai commencé à voir les aspects tactiques et j’ai commencé à analyser le jeu", a conclu l'entraîneur catalan.