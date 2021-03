Seul le Covid peut arrêter Haaland

Erling Haaland devra peut-être manquer mercredi le match de qualification de la Norvège pour la Coupe du monde 2022 contre Gibraltar en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Le gouvernement allemand exige actuellement que les voyageurs se rendant sur le sol britannique soient mis en quarantaine à leur retour dans le pays en raison du risque de la variante britannique COVID-19.

En conséquence, le Borussia Dortmund hésite à laisser son attaquant partir jouer à Gibraltar - un territoire britannique au sud de l'Espagne. L'équipe norvégienne, dont Haaland, se réunira à Marbella, en Espagne, dimanche pour un camp d'entraînement en vue des qualifications contre Gibraltar mercredi et la Turquie samedi.

La Norvège disputera son match de qualification contre la Turquie à La Rosaleda de Malaga, en Espagne, en raison des restrictions COVID-19 dans la nation scandinave.

L'Allemagne et Dortmund, cependant, ne veulent pas que Haaland traverse la frontière britannique pour se rendre à Gibraltar pour ce match.

Étant donné que Gibraltar est débutant en qualifications pour la Coupe du monde et que les ménés à ce niveau, la Norvège ne devrait pas forcer le problème et pourrait simplement reposer Haaland avant le match contre la Turquie.

La Norvège termine les matches internationaux de mars avec un match de qualification contre le Monténégro à Podgorica.

Pour rappel, Haaland a battu la barre des 20 buts en Bundesliga cette saison en marquant deux fois lors du match nul 2-2 du Borussia Dortmund avec Cologne samedi.

Le joueur de 20 ans a désormais marqué 21 buts en 21 matches de Bundesliga cette saison et n'est que deuxième derrière Robert Lewandowski dans le tableau des buteurs en Allemagne.

Loin de la Bundesliga, Haaland est également devenu le joueur le plus rapide de l'histoire à marquer 20 buts en Ligue des champions ce mois-ci. Le Norvégien a marqué 20 buts en 14 matchs dans la compétition, contre 40 matchs de Lionel Messi et 56 matchs de Cristiano Ronaldo pour atteindre le même repère. Pour une comparaison plus approfondie, Harry Kane détenait le record précédent, marquant 20 buts en 24 apparitions en Ligue des champions.