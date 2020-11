"Seul Messi est à la hauteur de Maradona"

À l'occasion du 60e anniversaire de Diego Armando Maradona, Gary Lineker lui a adressé un joli message sur les réseaux sociaux.

"Maradona, un joueur de football incroyable. Il est de loin le plus grand de ma génération, et peut-être le meilleur de tous les temps. Seul Messi est à sa hauteur", a-t-il écrit sur son Twitter.

Lors de la Coupe du monde de 1986, l'ex-attaquant était présent sur la pelouse lorsque Maradona a marqué son fameux but de la main contre l'Angleterre.

Unbelievable footballer. The greatest of my generation by a country mile, and possibly the best of all time. Only Messi runs him close. https://t.co/k9xM63koTO