Seul Ramos est devant Messi en nombre de Clásicos joués

Jusqu'à aujourd'hui, Messi était au même niveau que Xavi et avait joué autant de Clásicos que l'ancien milieu de terrain du Barça. Mais le match de ce dimanche a tout changé.

L'international argentin a dépassé les 42 Clásicos joués de Xavi. Titulaire contre le Real ce 1er mars 2020, le joueur a atteint les 43 participations à un Clásico contre le Real Madrid.

En tout, seul Sergio Ramos a participé à plus de rencontres entre le Real Madrid et le Barça que Leo Messi. Le capitaine merengue participait à son 44 Clásico ce dimanche.

Derrière eux, se trouvent Gento, Sanchis et Xavi avec 42 participations. Avec 38 participations se trouvent Busquets et Iniesta, puis Casillas, Hierro et Raúl avec 37 Clásicos joués.