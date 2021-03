Seulement 458 minutes pour Pjanic en 2021

Malgré le fait qu'il reste encore plusieurs mois avant la fin de la saison, la signature de Miralem Pjanic peut déjà être considérée comme un véritable fiasco pour le FC Barcelone. Le Bosniaque n'a littéralement rien apporté (ni but ni passe décisive) et son rôle dans l'équipe s'estompe au fil des jours.

Depuis le début de l'année 2021, le Bosniaque a à peine joué 458 minutes sur les 1 275 disputées au cours de la saison actuelle. Koeman a cessé de compter sur lui systématiquement. Tout d'abord, il a été titulaire en Ligue des champions, mais la perte de la tête du groupe au profit de Juventus l'a touché et il n'a joué qu'en tant que remplaçant contre le PSG. Il n'a pas non plus pu améliorer l'équipe sur le terrain lors d'un match de Coupe contre Cornellà où les Blauglranas ont frisé le ridicule (il a manqué un pénalty) et Koeman en a pris note, car il ne l'a pas utilisé contre Grenade ni contre Séville.

La bonne performance de l'équipe sans lui sur le terrain et son horrible première mi-temps contre Elche, il y a tout juste un mois et dans le dernier match où il était titulaire, ont fini par l'effacer des radars. L'entraîneur du Barça n'a compté sur lui dans aucun des trois derniers matchs de championnat et ses dernières minutes de jeu remontent au retour contre le PSG. Ce jour-là (12 minutes) il est aussi entré presque par obligation et sans enjeu.

Le Bosniaque, qui n'est pas un gamin mais qui semblait venu pour apporter une bouffée d'air frais au milieu de terrain catalan, a ensuite semblé être plus une ancre dans le passé récent de l'équipe qu'autre chose. Il n'a pas apporté de vitesse ou de fraîcheur au football du Barça et cela lui a coûté le poste. De plus, le changement de schéma de Koeman ne lui a laissé littéralement aucune place.

Pjanic, qui malgré sa signature est le dernier souvenir de l'étape douloureuse de Bartomeu, pourrait faire ses valises après seulement quelques mois et après l'une des pires expériences de sa carrière. Un grand joueur dont le passage au Barça n'est pas arrivé au bon âge ou au bon moment.