Seulement 6 points négatifs en 2020 pour les Colchoneros

L'Atlético de Madrid a clôturé l'année 2020 par une victoire contre Getafe et avec seulement six défaites en 47 matches cette année, dont 27 victoires, 14 nuls, 75 buts marqués et 37 concédés entre les quatre compétitions jouées : Liga, Ligue des champions, Supercoupe d'Espagne et Coupe du Roi.

Seules cinq équipes l'ont battu en cette année 2020. Le Real Madrid a réussi à le faire à deux reprises, la saison dernière au stade Santiago Bernabéu (1-0) le 1er février et cette saison à Alfredo Di Stéfano (2-0). Et à une occasion, la Cultural y Deportiva Leonesa, le Bayern Munich, le RB Leipzig et Eibar.

L'équipe de deuxième division les a éliminés en seizièmes de finale de Coupe du Roi aux prolongations (2-1) en janvier dernier ; l'équipe basque les a battus en Liga également en janvier 2020 (2-0) ; le RB Leipzig les a vaincus en août en quart de finale de Ligue des champions (2-1) et les champions d'Europe actuels les ont battus cette année 4-0 à Munich.

En revanche, l'Atlético a remporté 27 matches dans cette période, dont deux contre Liverpool en huitième de finale de la Ligue des champions (1-0 à Wanda Metropolitano et 2-3 à Anfield), surtout le dernier, déjà inscrit parmi les exploits historiques de l'équipe, grâce à la performance miraculeuse de Jan Oblak contre l'offensive totale de son adversaire et l'irruption définitive de Marcos Llorente.

Elle a également battu Salzbourg en Ligue des champions cette saison (3-2 et 0-2), le Barça (2-3) en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne disputée il y a un an en Arabie Saoudite et Cardassar dans l'édition actuelle de la Coupe du Roi par 0-3.

Les 21 autres victoires ont été acquises en Liga : en 2019-20 contre Levante (2-1 et 0-1), Grenade (1-0), Villarreal (3-1), Osasuna (0-5), Valladolid (1-0), Alavés (2-1), Mallorque (3-0), Betis (1-0) et Getafe (0-2) et en 2020-21 contre Grenade (6-1), le Celta (0-2), Betis (2-0), Osasuna (1-3), Cadix (4-0), Barcelone (1-0), Valence (0-1), Valladolid (2-0), Elche (3-1), Real Sociedad (0-2) et Getafe (1-0).