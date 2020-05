Seulement six stades utilisÃ©s au Portugal ?

Le journal 'Record' informe que les autorités portugaises de football étudieraient cette possibilité. Il reste encore dix journées de championnat à disputer, et pourraient avoir lieu dans six à neuf stades.

Le média cité plus haut affirme que les trois plus grands stades du Portugal seraient dans la liste sans le moindre doute, et neuf stades sur 20 pourraient être utilisés.

Ainsi, le football portugais pourrait aller à son terme en jouant sur les terrains de Benfica, Sporting et Porto, ainsi que de trois ou six autres stades à déterminer.