"Seuls 10 clubs peuvent se permettre d'acheter Haaland"

Connu pour ses multiples sorties médiatiques, Mino Raiola a accordé une interview au média britannique 'BBC' dans laquelle il évoque l'avenir d'Erling Haaland, pisté par les plus grosses cylindrées d'Europe.

"Il est évident que tout le monde considère Erling comme l'une de ces nouvelles futures stars potentielles parce qu'il est si difficile de faire ce qu'il fait à son âge à son niveau. Il sera l'une des futures stars de la prochaine décennie car nous voyons que des stars comme Ibrahimovic, Ronaldo et Messi arrivent à un âge où tout le monde se demande: 'combien de temps pouvons-nous encore en profiter?' Tout le monde recherche donc la nouvelle génération", explique le célèbre agent.

À seulement 20 ans, le buteur du BvB ne cesse d'affoler les compteurs, que ce soit en Ligue des champions ou en Championnat. Le Norvégien attise logiquement les convoitises des plus grands clubs du Vieux Continent. Mais d'après son agent, il n'y a que dix clubs qui peuvent s'offrir ses services.

"Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre, révèle l'Italien de 53 ans. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé". C'est comme dire: "y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton ?".