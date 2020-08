Séville cherche la relève de Jesús Navas

Le FC Séville est sur le point de boucler son mercato. Après avoir vu partir Banega, le club andalous a pu faire venir Oscar Rodriguez.

La prochaine priorité de Monchi concerne la défense, si Jules Koundé et Diego Carlos donnent largement satisfaction, c'est sur les côtés qu'il va falloir renforcer.

Reguilón ne portera sûrement pas la tunique sévillane une saison supplémentaire, on travaille donc sur l'option Acuña.

À droite, 'AS' explique que Séville cherche la relève de Jesus Navas, lui qui a joué plus de 4000 minutes et les 38 journées de Liga à 34 ans.